Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным в Париже
Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в ноябре.
«Она ещё не организована, но, наверное, мы встретимся», — цитирует РИА Новости Трампа.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что «президенты проведут двустороннюю встречу» после торжественных мероприятий в Париже.
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