Трамп подтвердил возможность встречи с Путиным в Париже

Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в ноябре.

«Она ещё не организована, но, наверное, мы встретимся», — цитирует РИА Новости Трампа.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что «президенты проведут двустороннюю встречу» после торжественных мероприятий в Париже.