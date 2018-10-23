Госдеп приветствовал решение Меркель о софинансировании терминала СПГ

Государственный департамент США приветствовал решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель о софинансировании проекта терминала СПГ на севере Германии.

«Соединённые Штаты привержены энергетической безопасности Европы, а сжиженный природный газ США играет важную роль в диверсификации энергетики. Решение канцлера Германии Меркель о софинансировании терминала СПГ на $576 млн в Северной Германии — это прекрасный шаг вперёд», — написала Науэрт в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп приветствовал возможную финансовую поддержку со стороны Германии строительства терминала для приёма сжиженного природного газа на севере ФРГ.

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила готовность правительства поддержать финансирование строительства терминала для приёма СПГ на севере страны.