В Сербии заявили, что никогда не станут вводить санкции против России
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«Сербия никогда не будет вводить санкции против России — ни политические, ни экономические», — сказала Гойкович.
Она также отметила, что Сербия выступает за то, чтобы право голоса вернулось всем членам делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Ранее президент Сербии Александр Вучич в программе SophieCo рассказал о том, присоединится ли Сербия к санкциям Европейского союза в отношении России.