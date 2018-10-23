В Сербии заявили, что никогда не станут вводить санкции против России

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Председатель сербского парламента Майя Гойкович в ходе двусторонней встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявила, что Сербия никогда не будет вводить ни политические, ни экономические санкции против России.
В Сербии заявили, что никогда не станут вводить санкции против России
  • ©duma.gov.ru

«Сербия никогда не будет вводить санкции против России — ни политические, ни экономические», — сказала Гойкович.

Она также отметила, что Сербия выступает за то, чтобы право голоса вернулось всем членам делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Ранее президент Сербии Александр Вучич в программе SophieCo рассказал о том, присоединится ли Сербия к санкциям Европейского союза в отношении России.

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