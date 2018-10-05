Вучич рассказал о возможности присоединения Сербии к санкциям ЕС против России

Президент Сербии Александр Вучич в программе SophieCo рассказал о том, присоединится ли Сербия к санкциям Европейского союза в отношении России.

На вопрос Софико Шеварнадзе о том, как будет действовать Сербия в случае, если европейские партнёры предложат Белграду присоединиться к санкциям против России в обмен на ускорение процесса присоединения страны к ЕС, Вучич ответил, что сербские власти примут во внимание несколько аспектов.

«Мне задают этот вопрос на протяжении пяти лет. Во-первых, мы посмотрим, случится это или нет. Во-вторых, посмотрим, в какой форме это может быть преподнесено. В-третьих, посмотрим, что будет представлять из себя ЕС в будущем», — объяснил он.

При этом Вучич подчеркнул, что наиболее важным условием вступления Сербии в ЕС является решение территориального вопроса с Косово.

«Для нас эта проблема является важнейшей из всех существующих в настоящее время. Как видите, существует очень много «но» и «если», — добавил он.

Сербский лидер также выразил надежду на то, что в будущем Сербия будет сильным государством, а её отношения с Россией будут уважать.

Ранее Вучич во время общения с президентом России Владимиром Путиным заявил, что республика не намерена становиться частью НАТО.