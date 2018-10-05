Вучич рассказал о возможности присоединения Сербии к санкциям ЕС против России

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич в программе SophieCo рассказал о том, присоединится ли Сербия к санкциям Европейского союза в отношении России.
Вучич рассказал о возможности присоединения Сербии к санкциям ЕС против России
  • Reuters

На вопрос Софико Шеварнадзе о том, как будет действовать Сербия в случае, если европейские партнёры предложат Белграду присоединиться к санкциям против России в обмен на ускорение процесса присоединения страны к ЕС, Вучич ответил, что сербские власти примут во внимание несколько аспектов.

«Мне задают этот вопрос на протяжении пяти лет. Во-первых, мы посмотрим, случится это или нет. Во-вторых, посмотрим, в какой форме это может быть преподнесено. В-третьих, посмотрим, что будет представлять из себя ЕС в будущем», — объяснил он.

При этом Вучич подчеркнул, что наиболее важным условием вступления Сербии в ЕС является решение территориального вопроса с Косово.

«Для нас эта проблема является важнейшей из всех существующих в настоящее время. Как видите, существует очень много «но» и «если», — добавил он.

Сербский лидер также выразил надежду на то, что в будущем Сербия будет сильным государством, а её отношения с Россией будут уважать.

Ранее Вучич во время общения с президентом России Владимиром Путиным заявил, что республика не намерена становиться частью НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить