Глава минукульта Сербии заявил о увеличении объём культурного сотрудничества с Россией в 2019 году
Отмечается, что Мединский находится с визитом в Белграде, где он провёл встречу с Вукосавлевичем в Российском центре науки и культуры «Русский дом».
«Мы достигли высокой степени взаимопонимания по всем планам, которые у нас есть на следующий год. Думаю, что он будет полон событий в российско-сербском культурном сотрудничестве: в области кинематографии, выставочной деятельности, взаимодействия учреждений культуры», — заявил Вукосавлевич.
Он добавил, что культурное сотрудничество между странами ежегодно увеличивается. Также, по его словам, в Сербии существует большой интерес к российской культуре.
Кроме этого, Вукосавлевич рассказал о планах увеличения объёма сотрудничества в киноиндустрии.
Ранее сообщалось, что сербский кинорежиссёр и музыкант Эмир Кустурица провёл выступление в караимской усадьбе XVII века Чауш-Кобасы в Крыму и рассказал о своём желании вновь вернуться на российский полуостров.