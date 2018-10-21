Глава минукульта Сербии заявил о увеличении объём культурного сотрудничества с Россией в 2019 году

Министр культуры Сербии Владан Вукосавлевич после встречи с главой минкультуры России Владимиром Мединским заявил о планах увеличить объём культурного сотрудничества между двумя странами в 2019 году. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что Мединский находится с визитом в Белграде, где он провёл встречу с Вукосавлевичем в Российском центре науки и культуры «Русский дом».

«Мы достигли высокой степени взаимопонимания по всем планам, которые у нас есть на следующий год. Думаю, что он будет полон событий в российско-сербском культурном сотрудничестве: в области кинематографии, выставочной деятельности, взаимодействия учреждений культуры», — заявил Вукосавлевич.

Он добавил, что культурное сотрудничество между странами ежегодно увеличивается. Также, по его словам, в Сербии существует большой интерес к российской культуре.

Кроме этого, Вукосавлевич рассказал о планах увеличения объёма сотрудничества в киноиндустрии.

Ранее сообщалось, что сербский кинорежиссёр и музыкант Эмир Кустурица провёл выступление в караимской усадьбе XVII века Чауш-Кобасы в Крыму и рассказал о своём желании вновь вернуться на российский полуостров.