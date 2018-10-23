Эксперт прокомментировал проработку санкций против Украины

Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что предложения по указу президента об ответных мерах в связи с недружественными действиями Украины будут подготовлены в ближайшее время.

«Россия долго сдерживалась, не вводила ответных мер. Сейчас это не эмоция, а точечный ответ на всё то хамство, которое исходит от украинского руководства. Это не значит, что принимаются меры против украинского народа. Объявленные санкции будут введены против конкретных лиц, особенно отличившихся в агрессивных действиях, спонсирующих войну. Против отдельных политиков и их предприятий», — считает эксперт.

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях в связи с действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц.