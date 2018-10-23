Эксперт прокомментировал проработку санкций против Украины
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«Россия долго сдерживалась, не вводила ответных мер. Сейчас это не эмоция, а точечный ответ на всё то хамство, которое исходит от украинского руководства. Это не значит, что принимаются меры против украинского народа. Объявленные санкции будут введены против конкретных лиц, особенно отличившихся в агрессивных действиях, спонсирующих войну. Против отдельных политиков и их предприятий», — считает эксперт.
22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях в связи с действиями Украины в отношении российских граждан и юрлиц.