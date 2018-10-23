Эксперт оценил сообщения о кибероперации США против «вмешательства» России

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что США вычисляют россиян, которые, по их мнению, пытаются повлиять на американские выборы.

«В течение последних двух лет единственными специалистами по кибератакам на американские выборы называются русские, поэтому было бы странно, если бы эта операция проводилась против, например, никарагуанских хакеров. То, что русские «виноваты» всегда, совершенно понятно», — сказал он.

Эксперт считает, что ситуация с влиянием на политику через социальные сети «юридически непонятна»

«Вся эта история с использованием открытых для всех социальных сетей для влияния на политические процессы в стране пока ещё не является юридически понятной… Пока ещё правоприменительная практика в США в отношении влияния на выборы через социальные сети не устаканилась. Такие превентивные меры со стороны американских государственных органов — знак того, что спецслужбы в Америке понимают, что история с «вмешательством» в выборы будет продолжаться и каким-то образом на это надо будет реагировать», — отметил Бышок.

Ранее The New York Times писала, что Кибернетическое командование США проводит первую кибероперацию против предполагаемого влияния России на выборы.