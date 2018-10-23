NYT: США начали первую кибероперацию против «вмешательства» России

Кибернетическое командование США следит за действиями россиян, которые якобы пытаются повлиять на выборы, сообщает The New York Times со ссылкой на официальные источники, знакомые с деталями операции.

Отмечается, что источники издания не рассказали, сколько человек находятся под наблюдением, и не раскрыли методы, с помощью которых они отправляют предупреждения лицам, которые подозреваются в попытках вмешательства.

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения российской гражданке за «вмешательство» в предстоящие выборы в конгресс.

Также США заявили о «попытках» России, Китая и Ирана подорвать институты демократии и повлиять на общественное мнение.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.