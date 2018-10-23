NYT: США начали первую кибероперацию против «вмешательства» России

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Кибернетическое командование США следит за действиями россиян, которые якобы пытаются повлиять на выборы, сообщает The New York Times со ссылкой на официальные источники, знакомые с деталями операции.
NYT: США начали первую кибероперацию против «вмешательства» России
  • РИА Новости

Отмечается, что источники издания не рассказали, сколько человек находятся под наблюдением, и не раскрыли методы, с помощью которых они отправляют предупреждения лицам, которые подозреваются в попытках вмешательства.

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения российской гражданке за «вмешательство» в предстоящие выборы в конгресс.

Также США заявили о «попытках» России, Китая и Ирана подорвать институты демократии и повлиять на общественное мнение.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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