Эксперт оценил заявление Трампа о наращивании ядерного потенциала США
- Reuters
«По сути у России и США сейчас паритет по количеству ядерных боеприпасов — плюс-минус незначительное число снарядов. Стремление США разорвать ДРСМД — это попытка не только нарушить паритет, но и лишить мир инструмента по контролю за ядерным оружием», — сказал эксперт.
По его словам, Москва не является инициатором разрыва договора и не нарушала его.
Как полагает Перенджиев, Трамп стремительно рушит все военные договорённости в угоду прибыли американских военных промышленников, но при этом ставит под угрозу мировую систему безопасности, работавшую около 30 лет.
Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление Трампа.
Также главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о том, что России следует вернуться «к соблюдению положений» ДРСМД.