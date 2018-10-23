Эксперт оценил заявление Трампа о наращивании ядерного потенциала США

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Военный эксперт Александр Перенджиев, доцент РЭУ имени Плеханова, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление американского президента Дональда Трампа о наращивании ядерного потенциала США.
Эксперт оценил заявление Трампа о наращивании ядерного потенциала США
  • Reuters

«По сути у России и США сейчас паритет по количеству ядерных боеприпасов — плюс-минус незначительное число снарядов. Стремление США разорвать ДРСМД — это попытка не только нарушить паритет, но и лишить мир инструмента по контролю за ядерным оружием», — сказал эксперт.

По его словам, Москва не является инициатором разрыва договора и не нарушала его.

Как полагает Перенджиев, Трамп стремительно рушит все военные договорённости в угоду прибыли американских военных промышленников, но при этом ставит под угрозу мировую систему безопасности, работавшую около 30 лет.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление Трампа.

Также главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о том, что России следует вернуться «к соблюдению положений» ДРСМД.

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