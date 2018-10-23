Эксперт прокомментировал слова Трампа о наращивании ядерного потенциала США

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Анастасия Румянцева
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление американского лидера Дональда Трампа, который пообещал наращивать ядерный потенциал США. Данный комментарий он адресовал России, Китаю, а также «любому, кто хочет играть в эти игры».
Эксперт прокомментировал слова Трампа о наращивании ядерного потенциала США
  • Reuters

«Трамп сделал это заявление, потому что Болтон (советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. — RT) находится в Москве и потому что он должен предупредить все заявления, которые будут сделаны, чтобы Россия не могла в свою пользу что-то интерпретировать. Что касается перевооружения американской армии, для Трампа это приоритет, и для тех людей, которые находятся в Белом доме и соседствующих офисах, нет сомнения, что США будут тратить на вооружение больше, чем тратили. Совершенно очевидно, что они таким образом будут сохранять гегемонию в мире и главенствующее положение. Они частично понимают, что играют в опасные игры, но тех людей, которые находятся у власти, это не остановит. А всё остальное зависит от результата выборов шестого ноября», — отметил Брутер.

По его словам, одним из адресатов этого заявления является Китай ещё и потому, что Трамп не хочет допустить российско-китайского сближения и создания некоего стратегического союза.

«Второй момент связан с тем, что в перспективе Трамп больше боится Китая, чем России. Исходя из китайской экономики… Китай может себе позволить многое в плане перевооружения. Поэтому Трамп требует, чтобы Китай тоже начал разоружаться, хотя у США нет оснований этого требовать. США не могут в одностороннем порядке включить китайский потенциал в свои расчёты», — заключил Брутер.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, до какого момента Вашингтон будет наращивать ядерный потенциал.

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