В Кремле призвали руководствоваться проверенной информацией в деле Хашукджи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости обладать проверенной информацией, чтобы реагировать на данные о деле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

«Чтобы реагировать на инцидент с журналистом, нужно обладать проверенной информацией. Мы с вами слышали официальные заявления из Эр-Рияда, в которых отмечается, собственно, непричастность к произошедшему представителей королевской семьи. Мы приняли это во внимание. В остальном это вопрос следствия. И здесь, конечно, нужно оперировать только официальной и проверенной информацией», — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США несут определённую ответственность за судьбу Хашукджи.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашукджи является результатом спланированной операции.