В Генпрокуратуру России не поступали запросы из Великобритании по делу Скрипалей
- РИА Новости
«Недавно было заявление британской стороны с объяснениями. Они сказали, что мы не посылаем в Генпрокуратуру никакую информацию, так как на наш первый запрос Генпрокуратура не ответила», — приводит РИА Новости слова Куренного.
Он отметил, что «запросов в наш адрес от британской стороны не было ни одного по этому делу».
Ранее Куренной заявлял, что ведомство получило официальный отказ от Великобритании на оказание помощи по делу об отравлении в Солсбери.