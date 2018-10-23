В Генпрокуратуру России не поступали запросы из Великобритании по делу Скрипалей

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что в ведомство не поступало ни одного запроса по расследованию дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Недавно было заявление британской стороны с объяснениями. Они сказали, что мы не посылаем в Генпрокуратуру никакую информацию, так как на наш первый запрос Генпрокуратура не ответила», — приводит РИА Новости слова Куренного.

Он отметил, что «запросов в наш адрес от британской стороны не было ни одного по этому делу».

Ранее Куренной заявлял, что ведомство получило официальный отказ от Великобритании на оказание помощи по делу об отравлении в Солсбери.