Шойгу: Россия и США могли бы вместе решать застарелые конфликты
- РИА Новости
«Сегодня в мире огромное количество проблем, которые мы могли бы решать совместными усилиями. Это касается как стратегических вопросов ядерного сдерживания, так и, безусловно, вопросов урегулирования крупных застарелых конфликтов», — цитирует РИА Новости Шойгу.
Ранее Шойгу заявил Болтону о постепенном восстановлении диалога России и США.
Накануне Болтон обсудил с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым возможность встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.