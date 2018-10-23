Шойгу: Россия и США могли бы вместе решать застарелые конфликты

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Россия и США могли бы вместе урегулировать крупные застарелые конфликты.

«Сегодня в мире огромное количество проблем, которые мы могли бы решать совместными усилиями. Это касается как стратегических вопросов ядерного сдерживания, так и, безусловно, вопросов урегулирования крупных застарелых конфликтов», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Ранее Шойгу заявил Болтону о постепенном восстановлении диалога России и США.

Накануне Болтон обсудил с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым возможность встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.