Шойгу заявил Болтону о постепенном восстановлении диалога России и США

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Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что после переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Финляндии двусторонний диалог Москвы и Вашингтона постепенно восстанавливается.
Шойгу заявил Болтону о постепенном восстановлении диалога России и США
  • РИА Новости

«После встречи наших президентов можно констатировать постепенное восстановление двустороннего диалога. Уверен, что даже малые шаги пойдут на пользу нашим отношениям и восстановлению доверия», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он выразил надежду, что визит Болтона в Россию «придаст импульс стабилизации российско-американских отношений».

По мнению Шойгу, сегодня в мире «огромное количество проблем», которые можно было бы «решать совместными усилиями».

Ранее в посольстве США назвали темы переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и Болтона.

Также Болтон в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что в ходе переговоров с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым обсудил возможность встречи российского и американского лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.

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