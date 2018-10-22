Эксперт прокомментировал слова премьера Италии о необходимости вернуть Россию в G8

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал слова премьер-министра Италии Джузеппе Конте о необходимости вернуть Россию в G8.

«Хотя Джузеппе Конте понимает, что Европе не решить международные вопросы без России, «Большой восьмёрки» уже не будет. Этот формат уже не нужен, он принадлежит истории», — считает эксперт.

Как отметил Брутер, в настоящее время ситуация совершенно другая. В частности, пояснил он, США принимают решения самостоятельно, и ни одна из стран Европы в «семёрке» не участвует в выработке конкретных решений.

Со своей стороны, политолог Максим Жаров в беседе с изданием «Невские новости» пояснил, что Москве интересно регулировать международные отношения в рамках более широкого сообщества стран — G20.

По словам эксперта, эти государства «не озабочены угрозами санкционного давления на Россию».

Жаров полагает, что в этом смысле G7 себя полностью дискредитировала.

Вместе с тем, добавил эксперт, само желание Конте восстановить уровень доверия к России в международном сообществе можно только приветствовать.

Ранее Конте заявил, что его предстоящая поездка в Россию является важным шагом для правительства Италии.