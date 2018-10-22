В Совфеде оценили заявление Вашингтона о планах выйти из ДРСМД

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» оценила заявление Вашингтона о планах выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В Совфеде оценили заявление Вашингтона о планах выйти из ДРСМД
  • РИА Новости

Как заявила сенатор, возможный выход США из бессрочного соглашения не способствует стабилизации ситуации в мире.

Ковитиди отметила, что утверждения Вашингтона о несоблюдении Москвой принятых на себя обязательств в рамках ДРСМД не имеют никаких фактических доказательств.

«Чрезвычайно важно, что сам договор предусматривает возможность выхода из него лишь в случае нарушения «высших интересов сторон». Остаётся лишь догадываться, каковы же на самом деле эти «высшие интересы» американского истеблишмента», — добавила сенатор.

Со своей стороны, политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в беседе с ФАН выразил мнение, что если США действительно пойдут на такой шаг, то это нарушит существующий международно-правовой баланс, а впоследствии и военный баланс между всеми странами.

«Почему вдруг заявления звучат сейчас? Они связаны с внутриполитической борьбой в Соединённых Штатах — прежде всего с предвыборным процессом в конгрессе», — заявил он.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что Россия и США найдут способ урегулировать разногласия по ДРСМД.

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