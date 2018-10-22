МИД Британии: ДРСМД очень важен для евро-атлантической безопасности

Представитель МИД Великобритании в беседе с РИА Новости заявил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) имеет важное значение для обеспечения евро-атлантической безопасности.

«Мы работаем с США на регулярной основе по широкому кругу вопросов внешней политики и безопасности. ДРСМД очень важен для евро-атлантической безопасности, необходимо полное его выполнение», — заявил он.

20 октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из Договора о РСМД.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон поддержит Вашингтон в данном вопросе.

В мае заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил возможность компромисса между Россией и США по указанному соглашению.