Болтон заявил, что США не рассматривали возможность ядерного удара по КНДР
- Reuters
«Это не вопрос, никогда не обсуждавшийся вопрос, насколько я знаю. Я думаю, что президент Трамп чётко сказал, что он будет вести переговоры дальше, и это главное направление американской внешней политики в этом вопросе», — уточнил он.
Ранее СМИ передавали, что новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в январе 2019 года.
Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях Вашингтона и Пхеньяна.