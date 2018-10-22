Болтон заявил, что США не рассматривали возможность ядерного удара по КНДР

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что Вашингтон никогда не рассматривал возможность нанесения ядерного удара по Пхеньяну.

«Это не вопрос, никогда не обсуждавшийся вопрос, насколько я знаю. Я думаю, что президент Трамп чётко сказал, что он будет вести переговоры дальше, и это главное направление американской внешней политики в этом вопросе», — уточнил он.

Ранее СМИ передавали, что новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в январе 2019 года.

Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях Вашингтона и Пхеньяна.