Движущийся в США «караван мигрантов» увеличился до 7 тысяч человек

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Направляющийся в сторону южной границы Соединённых Штатов «караван мигрантов» увеличился. Теперь в его составе более 7 тыс. человек.
Движущийся в США «караван мигрантов» увеличился до 7 тысяч человек
  • Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные ООН.

«Более 7 тыс. человек направились в США в составе «каравана мигрантов», — пишет агентство.

18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что если мексиканские власти не остановят наплыв мигрантов в Соединённые Штаты, то он будет вынужден закрыть южную американскую границу с помощью военных.

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