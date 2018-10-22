Движущийся в США «караван мигрантов» увеличился до 7 тысяч человек

Направляющийся в сторону южной границы Соединённых Штатов «караван мигрантов» увеличился. Теперь в его составе более 7 тыс. человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные ООН.

«Более 7 тыс. человек направились в США в составе «каравана мигрантов», — пишет агентство.

#BREAKING More than 7,000 people headed for US in migrant caravan, UN says pic.twitter.com/O3S0sCt0mT — AFP news agency (@AFP) 22 октября 2018 г.

18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что если мексиканские власти не остановят наплыв мигрантов в Соединённые Штаты, то он будет вынужден закрыть южную американскую границу с помощью военных.