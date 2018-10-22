Эксперт: США используют выход из ДРСМД для давления на Европу

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Анна Лушникова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в разговоре с RT прокомментировал заявление Евросоюза о том, что США нужно задуматься о последствиях выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Эксперт: США используют выход из ДРСМД для давления на Европу
  • РИА Новости

«Европа по вопросу американской военной политики не консолидирована. Польша и страны Прибалтики были бы рады разместить у себя американские ракеты, но ведущие страны ЕС — Германия, Италия, Франция — прекрасно понимают, что выход США из ДРСМД делает систему глобальной региональной безопасности менее устойчивой. Тот условный баланс сил, который сложился после распада СССР, в том числе и коллективная система безопасности, базировался на нормативно-правовой базе, а США пытаются её демонтировать. В 2001 году они вышли из договора по ПРО, сейчас выходят из ДРСМД», — сказал Данюк.

По его словам, «голос европейцев в этом вопросе крайне важен».

«Понятно, что США будут использовать выход из ДРСМД для давления на своих европейских коллег. Сейчас Трамп и его администрация пытаются использовать стратегию уменьшения ответственности и перераспределения финансовой нагрузки в контексте обеспечения безопасности со своего бюджета на европейский. Трамп постоянно упрекает НАТО в том, что только некоторые страны — члены обеспечивают должный уровень расходов на оборону. Европа оказывается в проигрыше, потому что этот договор был краеугольным камнем региональной безопасности», — отметил эксперт.

Ранее Европейский союз призвал Соединённые Штаты задуматься над возможными последствиями выхода из ДРСМД, с которыми может столкнуться мировое сообщество.

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