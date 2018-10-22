В Совфеде оценили реакцию стран Европы на планы США выйти из ДРСМД

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал реакцию стран Европы на планы США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Европейские страны являются заложниками данной ситуации. Я надеюсь, что у них будет возможность выразить своё мнение по поводу происходящего. Мы видим реакцию Германии, мы видим реакцию Франции, но, к несчастью, мы также видим, что другие страны, например Великобритания, следуют по пути США, поддерживая все их взрывные шаги и меры», — сказал сенатор.

По его словам, если США выйдут из ДРСМД, это создаст военную угрозу России. Косачёв отметил, что ответ российской стороны не заставит себя ждать.

Ранее сообщалось, что тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ходе телефонного разговора обсудили президент Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трамп. Отмечается, что Макрон подчеркнул важность этого договора для европейской безопасности.

Европейский союз призвал Соединённые Штаты задуматься о возможных последствиях выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, с которыми может столкнуться мировое сообщество.