В Турции заявили, что убийство Хашукджи было спланировано
- Reuters
«В мире не было подобного: чтобы человек, которого многие из нас знали, встретил такую судьбу в консульстве одного из государств. Мы столкнулись с событием, которое было хладнокровно спланировано и которое пытались скрыть», — цитирует его Daily Sabah.
При этом Челик добавил, что считает установление истины по данному инциденту делом чести.
Ранее СМИ сообщали, что Хашукджи могли задушить в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября.