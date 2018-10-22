В Турции заявили, что убийство Хашукджи было спланировано

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Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было спланировано.
В Турции заявили, что убийство Хашукджи было спланировано
  • Reuters

«В мире не было подобного: чтобы человек, которого многие из нас знали, встретил такую судьбу в консульстве одного из государств. Мы столкнулись с событием, которое было хладнокровно спланировано и которое пытались скрыть», — цитирует его Daily Sabah

При этом Челик добавил, что считает установление истины по данному инциденту делом чести.

Ранее СМИ сообщали, что Хашукджи могли задушить в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября.

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