Джонсон сравнил убийство Хашукджи и покушение на Скрипалей

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстоятельства гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи схожи с деталями отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Об этом он написал в своей статье для газеты Daily Telegraph.

«Злодеяние в Солсбери и убийство Хашукджи, судя по всему, события похожего типа: расправа над оппонентами на иностранной территории при поддержке государства», — написал он.

Также он заявил, что «дикость методов исполнения» является «ужасающим предупреждением» для каждого покинувшего страну журналиста или «диссидентов, выступающих против режима».

«Это не должно стать образцом. Мы не можем позволить этому произойти», — написал он.

Ранее СМИ сообщали, что Хашукджи могли задушить в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.