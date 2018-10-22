Джонсон сравнил убийство Хашукджи и покушение на Скрипалей

Короткая ссылка
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстоятельства гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи схожи с деталями отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Джонсон сравнил убийство Хашукджи и покушение на Скрипалей
  • Reuters

Об этом он написал в своей статье для газеты Daily Telegraph.

«Злодеяние в Солсбери и убийство Хашукджи, судя по всему, события похожего типа: расправа над оппонентами на иностранной территории при поддержке государства», — написал он. 

Также он заявил, что «дикость методов исполнения» является «ужасающим предупреждением» для каждого покинувшего страну журналиста или «диссидентов, выступающих против режима».

«Это не должно стать образцом. Мы не можем позволить этому произойти», — написал он.

Ранее СМИ сообщали, что Хашукджи могли задушить в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить