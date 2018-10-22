Эксперт оценил перспективы восстановления доверительных отношений России и Европы

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН прокомментировал перспективы восстановления доверительных отношений России и Европы.

По словам эксперта, в поведении Европы относительно России всегда наблюдалось две линии — на сдерживание и на развитие сотрудничества.

«Эти две линии присутствуют и постоянно взаимодействуют в политике Запада и Европы. Идёт постоянное противоборство. Превалировать может то одна, то другая», — отметил Воронов.

Он полагает, что в настоящее время происходит переоценка ценностей в отношении России.

Как прогнозирует эксперт, всё зависит от перерасстановки сил в высших эшелонах власти в США после выборов в конгресс и сенат. Ещё одним поворотным моментом будут выборы в Европарламент в мае 2019 года.

«Там уже предполагается какая-то очевидная расстановка сил. Она тоже повлияет на переоценку взглядов на отношения с Россией, помимо других — интеграционных и миграционных — вопросов», — добавил он.

Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв оценил сообщения европейских СМИ о необходимости укрепления отношений с Россией.