Эксперт оценил сообщения европейских СМИ о необходимости укрепления отношений с Россией

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с радио Sputnik оценил сообщения европейских СМИ о необходимости укрепления отношений с Россией.

«Отношение к России действительно меняется. Точнее, отношения выходят из состояния истерики, которая нагнеталась европейской политической элитой в умах населения», — заявил он.

По его словам, как только истерика заканчивается, появляется простая мысль, что Европы без России быть не может, причём так думают и политики, и простые люди.

Ранее обозреватель испанской газеты El País Карлос Ярнос выразил мнение, что страны Европы стали задумываться о необходимости строительства собственной системы безопасности и укреплении отношений с Россией.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил заявление лидера фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Александера Гауланда о вреде антироссийских санкций.