СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

Эксперт оценил сообщения европейских СМИ о необходимости укрепления отношений с Россией

Короткая ссылка
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с радио Sputnik оценил сообщения европейских СМИ о необходимости укрепления отношений с Россией.
Эксперт оценил сообщения европейских СМИ о необходимости укрепления отношений с Россией
  • © Ferdinand Hollweck
  • globallookpress.com

«Отношение к России действительно меняется. Точнее, отношения выходят из состояния истерики, которая нагнеталась европейской политической элитой в умах населения», — заявил он.

По его словам, как только истерика заканчивается, появляется простая мысль, что Европы без России быть не может, причём так думают и политики, и простые люди.

Ранее обозреватель испанской газеты El País Карлос Ярнос выразил мнение, что страны Европы стали задумываться о необходимости строительства собственной системы безопасности и укреплении отношений с Россией.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил заявление лидера фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Александера Гауланда о вреде антироссийских санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить