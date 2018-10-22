В Сирии уточнили процедуру объявленной Асадом амнистии

Сирийцы, подпадающие под амнистию, должны урегулировать свой статус за период от четырёх до шести месяцев, сообщил представитель Минюста страны судья Ахмад Фаравати.

«Действие указа распространяется как на граждан, находящихся на территории страны, так и на выехавших за рубеж. При этом те, кто скрывается от уголовного преследования, должны урегулировать свой статус в течение четырёх месяцев, если они находятся в Сирии, и в течение шести месяцев, если они находятся за пределами республики», — цитирует Фаравати РИА Новости.

По его словам, Минюст руководствуется принципом индивидуального подхода к каждому гражданину, потенциально подпадающему под амнистию.

Фаравати уточнил, что указ не затронет причастных к совершению терактов, массовых убийств и других тяжких преступлений.

Ранее президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии, которая распространяется на всех уклонившихся от военной службы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал это решение.