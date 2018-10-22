В Сирии уточнили процедуру объявленной Асадом амнистии
- РИА Новости
«Действие указа распространяется как на граждан, находящихся на территории страны, так и на выехавших за рубеж. При этом те, кто скрывается от уголовного преследования, должны урегулировать свой статус в течение четырёх месяцев, если они находятся в Сирии, и в течение шести месяцев, если они находятся за пределами республики», — цитирует Фаравати РИА Новости.
По его словам, Минюст руководствуется принципом индивидуального подхода к каждому гражданину, потенциально подпадающему под амнистию.
Фаравати уточнил, что указ не затронет причастных к совершению терактов, массовых убийств и других тяжких преступлений.
Ранее президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии, которая распространяется на всех уклонившихся от военной службы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал это решение.