В Сирии уточнили процедуру объявленной Асадом амнистии

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Сирийцы, подпадающие под амнистию, должны урегулировать свой статус за период от четырёх до шести месяцев, сообщил представитель Минюста страны судья Ахмад Фаравати.
В Сирии уточнили процедуру объявленной Асадом амнистии
  • РИА Новости

«Действие указа распространяется как на граждан, находящихся на территории страны, так и на выехавших за рубеж. При этом те, кто скрывается от уголовного преследования, должны урегулировать свой статус в течение четырёх месяцев, если они находятся в Сирии, и в течение шести месяцев, если они находятся за пределами республики», — цитирует Фаравати РИА Новости.

По его словам, Минюст руководствуется принципом индивидуального подхода к каждому гражданину, потенциально подпадающему под амнистию.

Фаравати уточнил, что указ не затронет причастных к совершению терактов, массовых убийств и других тяжких преступлений.

Ранее президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии, которая распространяется на всех уклонившихся от военной службы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал это решение.

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