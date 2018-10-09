Лавров приветствовал указ Асада об амнистии для уклонившихся от военной службы

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал указ президента Сирии Башара Асада об амнистии для уклонившихся от военной службы.
Лавров приветствовал указ Асада об амнистии для уклонившихся от военной службы
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Наверное, это шаг в направлении национального примирения, в направлении создания условий, которые были бы приемлемы для тех беженцев которые хотят вернуться в Сирию, и не только беженцев, но и временно перемещённых лиц, и мы активно поощряем такой настрой сирийского руководства», — сказал Лавров в ответ на вопрос корреспондента RT.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии, которая распространяется на всех уклонившихся от военной службы.

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