Лавров приветствовал указ Асада об амнистии для уклонившихся от военной службы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал указ президента Сирии Башара Асада об амнистии для уклонившихся от военной службы.

«Наверное, это шаг в направлении национального примирения, в направлении создания условий, которые были бы приемлемы для тех беженцев которые хотят вернуться в Сирию, и не только беженцев, но и временно перемещённых лиц, и мы активно поощряем такой настрой сирийского руководства», — сказал Лавров в ответ на вопрос корреспондента RT.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии, которая распространяется на всех уклонившихся от военной службы.