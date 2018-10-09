Лидер Сирии издал указ об амнистии для уклонившихся от военной службы

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Президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии, которая распространяется на всех уклонившихся от военной службы.
Лидер Сирии издал указ об амнистии для уклонившихся от военной службы
  • Reuters

Об этом сообщает SANA со ссылкой на пресс-службу Асада.

Отмечается, что у скрывшихся от уголовного преследования есть возможность сдаться в течение четырёх месяцев, если они находятся внутри страны, и шести месяцев, если они покинули территорию Сирии.

Ранее Асад заявил, что если члены организации «Белые каски» откажутся сложить оружие и воспользоваться амнистией, то они будут ликвидированы, как любые другие террористы.

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