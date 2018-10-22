Суд Греции согласился на отвод трёх судей в деле россиянина Винника
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- globallookpress.com
Как сообщает РИА Новости, на слушаниях адвокат Зои Константопулу заявила, что трое из восьми судей участвовали в рассмотрении запроса о выдаче Винника в США, в связи с чем потребовала отвода трёх судей.
«Винник никогда не был ни в США, ни во Франции. Вы приняли решение о его выдаче в США, отклонив очень серьёзные юридические и правовые доводы, которые остаются актуальными и в сегодняшнем деле. Это показывает, что у нас есть основания для опасений, что дело не будет рассмотрено объективно и непредвзято», — сказала адвокат.
Она также подчеркнула, что французские власти в своих документах повторяют все доводы США.
Россиянин был задержан в Греции по запросу США в июле 2017 года. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.