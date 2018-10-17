Суд Греции перенёс рассмотрение апелляции по делу Винника на 22 октября

Греческий суд перенёс рассмотрение апелляции на выдачу россиянина Александра Винника во Францию на 22 октября.

Как сообщает РИА Новости, по заявлению адвоката Зои Константопулу, защитникам было запрещено участвовать в заседаниях суда после 15 часов дня по решению адвокатской палаты, после чего судья отложила дело до 22 октября.

3 октября адвокат сообщил о начале уголовного преследования Винника в Греции.

В июле 2017 года россиянин был задержан в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

Выдачи Винника добиваются также Россия и Франция.