Суд Греции перенёс рассмотрение апелляции по делу Винника на 22 октября
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, по заявлению адвоката Зои Константопулу, защитникам было запрещено участвовать в заседаниях суда после 15 часов дня по решению адвокатской палаты, после чего судья отложила дело до 22 октября.
3 октября адвокат сообщил о начале уголовного преследования Винника в Греции.
В июле 2017 года россиянин был задержан в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.
Выдачи Винника добиваются также Россия и Франция.