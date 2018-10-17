Суд Греции перенёс рассмотрение апелляции по делу Винника на 22 октября

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Греческий суд перенёс рассмотрение апелляции на выдачу россиянина Александра Винника во Францию на 22 октября.
Суд Греции перенёс рассмотрение апелляции по делу Винника на 22 октября
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, по заявлению адвоката Зои Константопулу, защитникам было запрещено участвовать в заседаниях суда после 15 часов дня по решению адвокатской палаты, после чего судья отложила дело до 22 октября.

3 октября адвокат сообщил о начале уголовного преследования Винника в Греции.

В июле 2017 года россиянин был задержан в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

Выдачи Винника добиваются также Россия и Франция.

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