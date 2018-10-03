Адвокат сообщил о начале уголовного преследования Винника в Греции
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- globallookpress.com
«Начато уголовное преследование Винника. В соответствии с греческим законодательством состоится предварительное следствие, по итогам которого решат, будет ли возбуждено уголовное дело», — цитирует Мусатова РИА Новости.
По его словам, 3 октября в тюрьму Дьявата в Салониках прибыли два следователя греческой финансовой полиции и объявили о допросе Винника в связи с началом уголовного процесса против него.
Адвокат также проинформировал, что россиянину было отказано в адвокате, поскольку законы Греции позволяют проводить допрос в отсутствие защитника.
Ранее допрос Винника французскими следователями перенесли на 6 декабря.
В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.
Выдачи Винника добиваются также Россия и Франция.