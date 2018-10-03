Адвокат сообщил о начале уголовного преследования Винника в Греции

Короткая ссылка
Прокуратура греческого города Салоники начала уголовный процесс в отношении россиянина Александра Винника. Об этом сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.
Адвокат сообщил о начале уголовного преследования Винника в Греции
  • ©Nicolas Economou
  • globallookpress.com

«Начато уголовное преследование Винника. В соответствии с греческим законодательством состоится предварительное следствие, по итогам которого решат, будет ли возбуждено уголовное дело», — цитирует Мусатова РИА Новости.

По его словам, 3 октября в тюрьму Дьявата в Салониках прибыли два следователя греческой финансовой полиции и объявили о допросе Винника в связи с началом уголовного процесса против него.

Адвокат также проинформировал, что россиянину было отказано в адвокате, поскольку законы Греции позволяют проводить допрос в отсутствие защитника.

Ранее допрос Винника французскими следователями перенесли на 6 декабря.

В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

Выдачи Винника добиваются также Россия и Франция. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить