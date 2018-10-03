Адвокат сообщил о начале уголовного преследования Винника в Греции

Прокуратура греческого города Салоники начала уголовный процесс в отношении россиянина Александра Винника. Об этом сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.

«Начато уголовное преследование Винника. В соответствии с греческим законодательством состоится предварительное следствие, по итогам которого решат, будет ли возбуждено уголовное дело», — цитирует Мусатова РИА Новости.

По его словам, 3 октября в тюрьму Дьявата в Салониках прибыли два следователя греческой финансовой полиции и объявили о допросе Винника в связи с началом уголовного процесса против него.

Адвокат также проинформировал, что россиянину было отказано в адвокате, поскольку законы Греции позволяют проводить допрос в отсутствие защитника.

Ранее допрос Винника французскими следователями перенесли на 6 декабря.

В июле 2017 года россиянина задержали в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

Выдачи Винника добиваются также Россия и Франция.