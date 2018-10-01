Допрос Винника французскими следователями перенесли

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Французские следователи не смогли допросить в Салониках гражданина России Александра Винника, сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.
Допрос Винника французскими следователями перенесли
  • ©Nicolas Economou
  • globallookpress.com

«Час назад закончилась процедура допроса французскими следователями Александра Винника. Её окончание связано с тем, что адвокаты потребовали предъявить доказательства по уголовному делу и само обвинение Александра Винника, отсутствующее в материалах запроса в Греции», — сказал он.

По словам Мусатова, в связи с этим допрос не состоялся и был перенесён на 6 ноября.

Ранее адвокат рассказал о предстоящем допросе Винника.

В июле 2017 года россиянин был задержан в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

Выдачи Винника добиваются также Россия и Франция. 

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