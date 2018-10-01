Адвокат рассказал о предстоящем допросе Винника французскими следователями
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«Допрос неслучайно запланирован до экстрадиции Александра и преследует цель оказать не только психологическое давление на подзащитного, но и под любым предлогом получить доказательства его виновности, которые отсутствуют в
деле. Исходя из заранее предоставленных французскими следователями
вопросов защита сделала вывод, что в деле отсутствуют какие бы то ни было
доказательства вины Александра, а та информация, на которую опираются следователи, сфальсифицирована», — заявил Мусатов.
14 сентября Верховный суд Греции по гражданским и уголовным делам официально опубликовал решение об одобрении экстрадиции россиянина Александра Винника в Россию.
25 июля 2017 года россиянин Александр Винник был задержан в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.
В России в отношении Винника возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере компьютерной информации.