Адвокат рассказал о предстоящем допросе Винника французскими следователями

Короткая ссылка
Адвокат Тимофей Мусатов сообщил, что 1 октября в городе Салоники французские следователи попытаются допросить Александра Винника.
Адвокат рассказал о предстоящем допросе Винника французскими следователями
  • © Nicolas Economou
  • globallookpress.com

«Допрос неслучайно запланирован до экстрадиции Александра и преследует цель оказать не только психологическое давление на подзащитного, но и под любым предлогом получить доказательства его виновности, которые отсутствуют в
деле. Исходя из заранее предоставленных французскими следователями
вопросов защита сделала вывод, что в деле отсутствуют какие бы то ни было
доказательства вины Александра, а та информация, на которую опираются следователи, сфальсифицирована», — заявил Мусатов.

14 сентября Верховный суд Греции по гражданским и уголовным делам официально опубликовал решение об одобрении экстрадиции россиянина Александра Винника в Россию.

25 июля 2017 года россиянин Александр Винник был задержан в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

В России в отношении Винника возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить