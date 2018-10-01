Адвокат рассказал о предстоящем допросе Винника французскими следователями

Адвокат Тимофей Мусатов сообщил, что 1 октября в городе Салоники французские следователи попытаются допросить Александра Винника.

«Допрос неслучайно запланирован до экстрадиции Александра и преследует цель оказать не только психологическое давление на подзащитного, но и под любым предлогом получить доказательства его виновности, которые отсутствуют в

деле. Исходя из заранее предоставленных французскими следователями

вопросов защита сделала вывод, что в деле отсутствуют какие бы то ни было

доказательства вины Александра, а та информация, на которую опираются следователи, сфальсифицирована», — заявил Мусатов.

14 сентября Верховный суд Греции по гражданским и уголовным делам официально опубликовал решение об одобрении экстрадиции россиянина Александра Винника в Россию.

25 июля 2017 года россиянин Александр Винник был задержан в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

В России в отношении Винника возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере компьютерной информации.