Суд в Греции перенёс на 17 октября рассмотрение апелляции на выдачу Винника Франции

Короткая ссылка
Верховный суд Греции перенёс на 17 октября рассмотрение апелляции на решение выдать россиянина Александра Винника Франции.
Суд в Греции перенёс на 17 октября рассмотрение апелляции на выдачу Винника Франции
  • © AFP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Тимофея Мусатова.

Ранее стало известно, что допрос Винника в Греции с участием французских следователей перенесён на 1 октября. В конце июня сообщалось, что Франция объявила россиянина в розыск и потребовала его выдачи.

Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить