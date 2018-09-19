Суд в Греции перенёс на 17 октября рассмотрение апелляции на выдачу Винника Франции

Верховный суд Греции перенёс на 17 октября рассмотрение апелляции на решение выдать россиянина Александра Винника Франции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Тимофея Мусатова.

Ранее стало известно, что допрос Винника в Греции с участием французских следователей перенесён на 1 октября. В конце июня сообщалось, что Франция объявила россиянина в розыск и потребовала его выдачи.

Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.