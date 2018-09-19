Суд в Греции перенёс на 17 октября рассмотрение апелляции на выдачу Винника Франции
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Тимофея Мусатова.
Ранее стало известно, что допрос Винника в Греции с участием французских следователей перенесён на 1 октября. В конце июня сообщалось, что Франция объявила россиянина в розыск и потребовала его выдачи.
Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.