Винник рассказал о плохих условиях содержания в греческой тюрьме

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Гражданин России Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, рассказал о плохих условиях содержания в тюрьме.

По его словам, его постоянно перевозят из Салоников в Афины и обратно.

«В сентября я был три раза здесь в суде, два раза в Салониках. В октябре я четыре раза был на допросах в Салониках. Вчера приехал сюда, сплю на полу. В камере на десять человек нас было 11. Матрац дали», — приводит его слова РИА Новости.

Винник добавил, что в афинской тюрьме Коридаллос среди заключённых свободно ходят наркотики. Также он сказал, что у него нет доступа к информации. Как отмечается, в камере есть телевизор, но всё идёт на греческом языке. 

Ранее сообщалось, что греческий суд перенёс рассмотрение апелляции на выдачу россиянина Александра Винника во Францию на 22 октября.

В июле 2017 года россиянин был задержан в Греции по запросу США. Его обвиняют в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

Выдачи Винника добиваются также Россия и Франция.

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