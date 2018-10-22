В МИД КНР предупредили о негативных последствиях выхода США из ДРСМД
- Reuters
Об этом сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Она отметила, что ДРСМД является важным соглашением, достигнутым США и СССР во времена холодной войны.
По её словам, договор сыграл важную роль в стабилизации международных отношений, а также в поддержании глобального стратегического баланса и стабильности.
«На сегодняшний день по-прежнему имеет крайне важное значение. Односторонний выход из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал выход США из ДРСМД, обосновав это тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.
В МИД России заявили, что Москва с тревогой восприняла заявление Трампа о ДРСМД.