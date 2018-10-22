В МИД КНР предупредили о негативных последствиях выхода США из ДРСМД

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что односторонний выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведёт к многосторонним негативным последствиям.

Об этом сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Она отметила, что ДРСМД является важным соглашением, достигнутым США и СССР во времена холодной войны.

По её словам, договор сыграл важную роль в стабилизации международных отношений, а также в поддержании глобального стратегического баланса и стабильности.

«На сегодняшний день по-прежнему имеет крайне важное значение. Односторонний выход из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал выход США из ДРСМД, обосновав это тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения.

В МИД России заявили, что Москва с тревогой восприняла заявление Трампа о ДРСМД.