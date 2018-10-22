Трамп обсудил с Макроном дело журналиста Хашукджи
Об этом сообщает журналист France24 со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Just in, details from @PressSec of a phone call between @EmmanuelMacron and @realDonaldTrump. #Khashoggi was discussed, says Sanders. pic.twitter.com/SYiIlL5YJf— Philip Crowther (@PhilipinDC) 22 октября 2018 г.
Как отмечается, лидеры двух стран также обсудили предстоящий визит Трампа во Францию, ситуацию в Сирии и Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ранее СМИ сообщили, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили дело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Саудовский генпрокурор шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что Джамаль Хашукджи скончался в результате конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября.