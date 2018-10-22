Трамп обсудил с Макроном дело журналиста Хашукджи

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Президент США Дональд Трамп обсудил в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном смерть саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает журналист France24 со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Как отмечается, лидеры двух стран также обсудили предстоящий визит Трампа во Францию, ситуацию в Сирии и Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее СМИ сообщили, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили дело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Саудовский генпрокурор шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что Джамаль Хашукджи скончался в результате конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября.

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