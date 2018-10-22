СМИ: Эрдоган и Трамп обсудили дело журналиста Хашукджи

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили дело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, информирует NTV.

По данным телеканала, президенты США и Турции согласились, что необходимо внести ясность в инцидент с журналистом.

Как отмечается, в ходе разговора Эрдоган и Трамп также обсудили освобождение американского пастора Эндрю Брансона.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция опубликует «голую правду» о гибели Хашукджи 23 октября.

Саудовский генпрокурор шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что Джамаль Хашукджи скончался в результате конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября.