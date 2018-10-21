Анархисты взяли на себя ответственность за атаку на посольство Канады в Афинах

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Анархисты из группировки «Рубикон» взяли на себя ответственность за нападение на здание посольства Канады в Афинах.
Анархисты взяли на себя ответственность за атаку на посольство Канады в Афинах
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Об этом сообщает Skai.

Отмечается, что анархисты также опубликовали видеозапись нападения.

Данный поступок члены организации объяснили тем, что Канада через своё посольство занимается лоббированием деятельности канадской золотодобывающей компании Eldorado Gold в греческом регионе Халкидики.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных совершила нападение на посольство Канады в Афинах. Отмечается, что они разбили стёкла в здании и облили его краской.

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