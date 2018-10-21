Группа неизвестных совершила нападение на посольство Канады в Афинах
- © Winkler, A.
- globallookpress.com
«Мы решительно осуждаем нападение на здание посольства Канады, которому нанесён материальный ущерб. Такие противоправные действия не повлияют на прекрасные отношения нашей страны с Канадой, на узы давней дружбы между нашими народами», — цитирует заявление МИД Греции РИА Новости.
По данным агентства, десять человек в масках разбили стёкла входа в посольство Канады и закидали здание бутылками с краской.
В августе неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре из автомобиля.