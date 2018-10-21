Группа неизвестных совершила нападение на посольство Канады в Афинах

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Неизвестные совершили нападение на здание посольства Канады в Афинах. МИД Греции выступил с осуждением произошедшего, в настоящее время подозреваемых разыскивает полиция.
Группа неизвестных совершила нападение на посольство Канады в Афинах
  • © Winkler, A.
  • globallookpress.com

«Мы решительно осуждаем нападение на здание посольства Канады, которому нанесён материальный ущерб. Такие противоправные действия не повлияют на прекрасные отношения нашей страны с Канадой, на узы давней дружбы между нашими народами», — цитирует заявление МИД Греции РИА Новости.

По данным агентства, десять человек в масках разбили стёкла входа в посольство Канады и закидали здание бутылками с краской.

В августе неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре из автомобиля.

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