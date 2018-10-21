Мнучин посетит Саудовскую Аравию для укрепления двусторонних отношений

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Министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин отправится в Саудовскую Аравию с целью укрепления отношений, несмотря на ситуацию со смертью журналиста Джамаля Хашукджи, пишет The New York Times.
Мнучин посетит Саудовскую Аравию для укрепления двусторонних отношений
  • Reuters

По словам министра, экономические и стратегические отношения США и Саудовской Аравии слишком важны, чтобы «отбросить их».

Ранее в Великобритании заявили, что объяснение Саудовской Аравией причин смерти Джамаля Хашукджи «не заслуживает доверия».

В Германии также отметили, что считают недостаточной информацию, предоставленную Саудовской Аравией по делу о смерти Хашукджи, который, по версии Эр-Рияда, скончался в результате конфликта в консульстве страны в Стамбуле.

В рамках дела задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.

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