Журналист из Австралии назвал Калининград «ножом у горла» НАТО
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал News.com.
«Москва затевает что-то в Калининграде — своём милитаризированном аванпосте, который нацелился в сердце Европы», — добавил он.
Ссылаясь на данные западных средств массовой информации и открытых источников, Сейдел указал на то, что Россия «укрепляет» регион.
Ранее телеканал CNN передавал, что Москва якобы модернизирует свои военные объекты под Калининградом.
Также сообщалось, что на авиабазе Эмари в Эстонии были открыты новые объекты, которые предназначены для дислоцированных в стране войск и техники НАТО.