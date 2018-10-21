Журналист из Австралии назвал Калининград «ножом у горла» НАТО

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Австралийский журналист Джейми Сейдел заявил, что Калининград является «ножом у горла» Североатлантического альянса.
Журналист из Австралии назвал Калининград «ножом у горла» НАТО
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал News.com

«Москва затевает что-то в Калининграде — своём милитаризированном аванпосте, который нацелился в сердце Европы», — добавил он.

Ссылаясь на данные западных средств массовой информации и открытых источников, Сейдел указал на то, что Россия «укрепляет» регион.

Ранее телеканал CNN передавал, что Москва якобы модернизирует свои военные объекты под Калининградом.

Также сообщалось, что на авиабазе Эмари в Эстонии были открыты новые объекты, которые предназначены для дислоцированных в стране войск и техники НАТО.

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