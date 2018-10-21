Журналист из Австралии назвал Калининград «ножом у горла» НАТО

Австралийский журналист Джейми Сейдел заявил, что Калининград является «ножом у горла» Североатлантического альянса.

Об этом сообщает портал News.com.

«Москва затевает что-то в Калининграде — своём милитаризированном аванпосте, который нацелился в сердце Европы», — добавил он.

Ссылаясь на данные западных средств массовой информации и открытых источников, Сейдел указал на то, что Россия «укрепляет» регион.

Ранее телеканал CNN передавал, что Москва якобы модернизирует свои военные объекты под Калининградом.

Также сообщалось, что на авиабазе Эмари в Эстонии были открыты новые объекты, которые предназначены для дислоцированных в стране войск и техники НАТО.