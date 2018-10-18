CNN рассказал о «модернизации» военных объектов под Калининградом

Телеканал CNN утверждает, что Россия якобы модернизирует свои военные объекты под Калининградом.

Об этом СМИ сообщает со ссылкой на спутниковые снимки Калининградской области.

Отмечается, что российские военнослужащие якобы модернизируют как минимум четыре военных объекта около города.

Также телекомпания утверждает, что Россия занимается строительством 40 бункеров в данном районе.

Фотографии, на которые в своём материале опираются журналисты, были сделаны в период с 19 июля по 1 октября частной компанией ImageSat International.

Ранее сообщалось, что на авиабазе Эмари в Эстонии были открыты новые объекты, которые предназначены для дислоцированных в стране войск и техники НАТО.