Российские моряки провели ракетные стрельбы на Балтике

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Подразделения ПВО и соединения морской пехоты Балтийского флота провели боевые стрельбы по реальным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.
Российские моряки провели ракетные стрельбы на Балтике
  • © РИА Новости

«В качестве мишеней использовались специальные сигнальные парашютные мины и наземные мишени, имитирующие низко летящий вертолёт и бронетехнику условного противника», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота капитана первого ранга Романа Мартова.

К учению на полигоне в Калининградской области было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц военной техники.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что танкисты армейского корпуса Балтийского флота провели боевые стрельбы в Калининградской области.

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