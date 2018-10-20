Российские моряки провели ракетные стрельбы на Балтике
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«В качестве мишеней использовались специальные сигнальные парашютные мины и наземные мишени, имитирующие низко летящий вертолёт и бронетехнику условного противника», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота капитана первого ранга Романа Мартова.
К учению на полигоне в Калининградской области было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц военной техники.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что танкисты армейского корпуса Балтийского флота провели боевые стрельбы в Калининградской области.