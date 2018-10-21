В Конго повстанцы убили двух медицинских работников

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В Демократической Республике Конго повстанцы убили двух медицинских работников, которые вели работу по борьбе со вспышкой Эболы. Об этом информирует Associated Press.

Отмечается, что министр здравоохранения ДР Конго назвал день их убийство «чёрным днём» для всех кто борется с Эболой.

В агентстве сообщили, что повстанцы появились из леса недалеко от города Бутембо и открыли огонь по медработникам.

В августе В Министерстве здравоохранения Конго сообщили, что вспышка Эболы зарегистрирована уже во второй провинции. Из Северного Киву она распространилась в Итури.

В мае в Конго подтвердили 14 случаев заражения Эболой.

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