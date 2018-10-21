В Конго повстанцы убили двух медицинских работников
Отмечается, что министр здравоохранения ДР Конго назвал день их убийство «чёрным днём» для всех кто борется с Эболой.
В агентстве сообщили, что повстанцы появились из леса недалеко от города Бутембо и открыли огонь по медработникам.
В августе В Министерстве здравоохранения Конго сообщили, что вспышка Эболы зарегистрирована уже во второй провинции. Из Северного Киву она распространилась в Итури.
В мае в Конго подтвердили 14 случаев заражения Эболой.