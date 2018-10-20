Бочкарёв прокомментировал своё задержание в Норвегии
- РИА Новости
«Я знал, что всё будет нормально, потому что я абсолютно невиновен, и эти необоснованные обвинения — ни о чём», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что освобождение из-под ареста для него было неожиданным, он уже был настроен ожидать апелляционного суда.
«И вдруг полиция (Норвегии. — RT) решила дать задний ход и освободить», — сказал он.
Бочкарёв также рассказал, что в первые секунды после задержания у него был шок, поскольку ему ничего не объяснили.
«Отобрали все вещи и сразу повезли в место задержания. Допроса никакого не было, не дали сделать звонок, и первую ночь пришлось провести в камере, родные ничего обо мне не знали. Это было тяжело», — сказал госслужащий.
Ранее Бочкарёв прибыл в Москву.
В конце сентября стало известно о задержании норвежскими спецслужбами Бочкарёва.
Его подозревали в сборе данных в здании парламента Норвегии.