Бочкарёв прокомментировал своё задержание в Норвегии

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Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарёв, который был задержан в Осло и позднее вернулся в Россию, заявил об абсурдности обвинений в его адрес со стороны Норвегии.
Бочкарёв прокомментировал своё задержание в Норвегии
  • РИА Новости

«Я знал, что всё будет нормально, потому что я абсолютно невиновен, и эти необоснованные обвинения — ни о чём», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что освобождение из-под ареста для него было неожиданным, он уже был настроен ожидать апелляционного суда.

«И вдруг полиция (Норвегии. — RT) решила дать задний ход и освободить», — сказал он.

Бочкарёв также рассказал, что в первые секунды после задержания у него был шок, поскольку ему ничего не объяснили.

«Отобрали все вещи и сразу повезли в место задержания. Допроса никакого не было, не дали сделать звонок, и первую ночь пришлось провести в камере, родные ничего обо мне не знали. Это было тяжело», — сказал госслужащий.

Ранее Бочкарёв прибыл в Москву

В конце сентября стало известно о задержании норвежскими спецслужбами Бочкарёва.

Его подозревали в сборе данных в здании парламента Норвегии.

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