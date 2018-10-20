Бочкарёв прокомментировал своё задержание в Норвегии

Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарёв, который был задержан в Осло и позднее вернулся в Россию, заявил об абсурдности обвинений в его адрес со стороны Норвегии.

«Я знал, что всё будет нормально, потому что я абсолютно невиновен, и эти необоснованные обвинения — ни о чём», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что освобождение из-под ареста для него было неожиданным, он уже был настроен ожидать апелляционного суда.

«И вдруг полиция (Норвегии. — RT) решила дать задний ход и освободить», — сказал он.

Бочкарёв также рассказал, что в первые секунды после задержания у него был шок, поскольку ему ничего не объяснили.

«Отобрали все вещи и сразу повезли в место задержания. Допроса никакого не было, не дали сделать звонок, и первую ночь пришлось провести в камере, родные ничего обо мне не знали. Это было тяжело», — сказал госслужащий.

Ранее Бочкарёв прибыл в Москву.

В конце сентября стало известно о задержании норвежскими спецслужбами Бочкарёва.

Его подозревали в сборе данных в здании парламента Норвегии.