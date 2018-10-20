В день выборов в Афганистане из-за атак погибли 28 человек

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В Афганистане в день парламентских выборов из-за нападений погибли по меньшей мере 28 человек, рассказал министр внутренних дел республики Ваис Ахмад Бармак.
В день выборов в Афганистане из-за атак погибли 28 человек
  • Reuters

Как отметил министр в эфире TOLOnews, в результате атак убиты 17 мирных жителей, а также 11 сотрудников сил безопасности.

По данным агентства Pajhwok, жертвами атак стали 44 человека, ещё 238 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 человек погибли и более 110 получили ранения в результате нападений, совершённых во время проходящих в Афганистане парламентских выборов.

В Кабуле произошли взрывы на избирательных участках, где проходят выборы депутатов нижней палаты парламента страны.

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