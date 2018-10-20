В день выборов в Афганистане из-за атак погибли 28 человек

В Афганистане в день парламентских выборов из-за нападений погибли по меньшей мере 28 человек, рассказал министр внутренних дел республики Ваис Ахмад Бармак.

Как отметил министр в эфире TOLOnews, в результате атак убиты 17 мирных жителей, а также 11 сотрудников сил безопасности.

По данным агентства Pajhwok, жертвами атак стали 44 человека, ещё 238 человек получили ранения.

Update : 44 people were killed and 238 wounded in attacks and security incidents on Election day all over the country. #AfghanistanElection2018 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 20 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 человек погибли и более 110 получили ранения в результате нападений, совершённых во время проходящих в Афганистане парламентских выборов.

В Кабуле произошли взрывы на избирательных участках, где проходят выборы депутатов нижней палаты парламента страны.