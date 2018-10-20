Эксперт объяснил, почему Индонезия не отменит сделку по истребителям Су-35

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко прокомментировал RT заявление Министерства обороны Индонезии о том, что страна не рассматривает вариант отмены договорённости с Россией о закупке истребителей Су-35 из-за возможного давления США.

«Думаю, Индонезия однозначно будет придерживаться условий сделки. Во-первых, она для них выгодная, потому что они приобретают недорого, с частичным бартером очень хороший, конкурентоспособный самолёт. Во-вторых, многие страны уже устали прогибаться под желания США. Можно провести прямую аналогию с Индией. То есть сейчас нарастает протестное движение среди мировых политиков, которые не хотят подчиняться американцам», — отметил он.

Дрозденко также подчеркнул, что Су-35 является «универсальным самолётом, который и служит для завоевания превосходства в воздухе, и может наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям». Кроме того, по словам эксперта, у него «просто нет зарубежных аналогов».

Ранее глава военного ведомства Индонезии Риамизард Риачуду заявил, что страна не рассматривает вариант отмены сделки с Россией по закупке истребителей Су-35 из-за возможного введения американцами санкций в связи с данным соглашением.

5 октября Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400.