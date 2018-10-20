Индонезия не намерена отменять сделку по закупке истребителей Су-35 из-за США
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Об этом сообщает ТАСС.
«Никогда не отменим. Мы продолжаем реализацию контракта», — ответил министр на вопрос о возможности приостановки действия договорённостей из-за американских санкций.
Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в ближайшее время Индия узнает, какие меры США подготовили в ответ на покупку у России С-400.
Эксперт Евгений Бужинский прокомментировал НСН возможное введение США санкций против Индии из-за С-400.