Индонезия не намерена отменять сделку по закупке истребителей Су-35 из-за США

Глава военного ведомства Индонезии Риамизард Риачуду заявил, что страна не рассматривает вариант отмены сделки с Россией по закупке истребителей Су-35 из-за возможного введения Соединённым Штатами санкций в связи с данным соглашением.

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Об этом сообщает ТАСС. «Никогда не отменим. Мы продолжаем реализацию контракта», — ответил министр на вопрос о возможности приостановки действия договорённостей из-за американских санкций. Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в ближайшее время Индия узнает, какие меры США подготовили в ответ на покупку у России С-400. Эксперт Евгений Бужинский прокомментировал НСН возможное введение США санкций против Индии из-за С-400.