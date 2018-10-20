В Минобороны Малайзии заявили о поддержке борьбы России с терроризмом в Сирии

Короткая ссылка
Министр обороны Малайзии Мохамад Сабу заявил, что его страна поддерживает борьбу России с терроризмом в Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Данное заявление он сделал во время встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу в Сингапуре.

«Мы поддерживаем усилия России по борьбе с терроризмом в Сирии, ту работу, которую ведёт ваша страна по восстановлению Сирийской Арабской Республики», — сказал Сабу.

Ранее Шойгу рассказал о роли российских военнослужащих в разгроме боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить