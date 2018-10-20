В Минобороны Малайзии заявили о поддержке борьбы России с терроризмом в Сирии
Об этом сообщает РИА Новости.
Данное заявление он сделал во время встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу в Сингапуре.
«Мы поддерживаем усилия России по борьбе с терроризмом в Сирии, ту работу, которую ведёт ваша страна по восстановлению Сирийской Арабской Республики», — сказал Сабу.
Ранее Шойгу рассказал о роли российских военнослужащих в разгроме боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.